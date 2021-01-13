Tahliye ve tedavi şart

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ellerini kelepçeleyip işkence yapan kocasını öldüren Melek İpek'in avukatı, tutuksuz yargılanma ve psikolojik tedavi talebinde bulundu. Avukat Hüseyin İlerioğlu, "Bu kadının psikolojisi yerinde değil. Direkt tutuklanmak yerine hastanede bir psikolojik tedavi görmesi gerekiyordu" dedi. İlerioğlu, müvekkilini cezaevinde ziyaret ettiğini, olayın şokunu henüz atlatamadığını söyledi.Olayın Melek İpek ile kendisine işkence uygulayan kocası Ramazan İpek ile yaşadığı arbede sırasında yaşandığını öne süren İlerioğlu, müvekkilinin de silahın ateş almasının hemen ardından 112 Acil Servisi arayarak yardım istediğini vurguladı. Melek'in elleri kelepçeli şekilde kocasının başında sağlık ekiplerini beklediğini anlatan İlerioğlu, "Her uyandığımda, acaba kocam bugün ne bulacak da beni dövecek düşüncesi kafamdan kalktı' diyor. Psikolojik olarak yıpranmış durumda. Bu kadının psikolojisi yerinde değil. Direkt tutuklanmak yerine hastanede bir psikolojik tedavi görmesi gerekiyordu" dedi.Genç kadının vücudu ve yüz hatlarının tamamen mosmor halde olduğunu anlatan İlerioğlu, "Ne yazık ki direkt cezaevine gönderildi. Biz bu kararı beklemiyorduk. Bu kadar şiddete maruz kalmış bir kadının en kötü ihtimalle elektronik kelepçeyle evinde tutulmasını bekliyorduk. Evinde çocuklarının başında olmasını bekliyorduk. 7 günlük itiraz süresinde alınan tutuklama kararının gözden geçirilerek, doğru bir karar alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.Tutuklama nedeniyle Melek İpek'in çocuklarını çok özlediğine dikkat avukat, "7 ve 9 yaşındaki kızları anneanne ve dedesinde kalıyor. Onların eğitimi için eve internet bağlatıp, dizüstü bilgisayar alındı. Çocuklar, annelerinin eksikliğini hissediyor. Çocuklar da baba şiddetine maruz kalmışlar. Olay günü çocuklar, babalarının da kendilerine zarar vereceğini düşünerek odadan çıkmamışlar" ifadesini kullandı.