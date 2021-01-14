Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Bahçelerde imece bakım

Bahçelerde imece bakım

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Bahçelerde imece bakım
ANTALYA'DA kışın büyük şehirlerde yaşayıp yazın köylerine gelen vatandaşların bahçe ve bağlarının kışlık bakımları, köylü komşuları tarafından imece usulüyle yapılıyor. Akseki ilçesinde gelenek haline getirilen çalışmayla kışı köy dışında geçiren vatandaşların bahçelerinde bulunan üzüm asması ve meyve ağaçlarının budaması ve temizliği yapılıyor. Alaçeşme Mahalle Muhtarı Hasan Uluğkay, mahalle halkının çoğunluğunun mahalle dışında yaşadığını söyledi. Mahalle sakinlerinin kışın mahalleye gelmediklerini ve yaz aylarında gelip 3-4 ay kaldıklarını anlatan Uluğkay, "Mahalle halkımız özellikle İzmir, İstanbul, Aydın ve Milas gibi yerlerde yaşıyorlar. Yaz ayında ise 3-4 aylığına köyümüze geliyorlar. Kışın gelmedikleri için onların bahçelerinin bakımını imece usulü köylülerimiz ile birlikte yapıyoruz. Bu geleneğimiz ise 3 yıldır devam ediyor" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Osman Yakabaşı da yapılan yardımlaşmadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçelerde imece bakım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA