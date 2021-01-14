Bahçelerde imece bakım

ANTALYA'DA
kışın
büyük şehirlerde
yaşayıp yazın köylerine
gelen vatandaşların
bahçe ve
bağlarının kışlık
bakımları, köylü komşuları
tarafından imece
usulüyle yapılıyor.
Akseki ilçesinde gelenek
haline getirilen çalışmayla
kışı köy dışında geçiren
vatandaşların bahçelerinde
bulunan üzüm asması
ve meyve ağaçlarının budaması
ve temizliği yapılıyor.
Alaçeşme Mahalle Muhtarı
Hasan Uluğkay, mahalle
halkının çoğunluğunun mahalle
dışında yaşadığını söyledi.
Mahalle sakinlerinin kışın
mahalleye gelmediklerini ve yaz
aylarında gelip 3-4 ay kaldıklarını
anlatan Uluğkay, "Mahalle
halkımız özellikle İzmir, İstanbul,
Aydın ve Milas gibi yerlerde
yaşıyorlar. Yaz ayında ise
3-4 aylığına köyümüze geliyorlar.
Kışın gelmedikleri için onların
bahçelerinin bakımını imece
usulü köylülerimiz ile birlikte
yapıyoruz. Bu geleneğimiz
ise 3 yıldır devam ediyor" diye
konuştu. Mahalle sakinlerinden
Osman Yakabaşı da yapılan
yardımlaşmadan dolayı mutlu
olduklarını söyledi.