Bahçelerde imece bakım

kışınbüyük şehirlerdeyaşayıp yazın köylerinegelen vatandaşlarınbahçe vebağlarının kışlıkbakımları, köylü komşularıtarafından imeceusulüyle yapılıyor.Akseki ilçesinde gelenekhaline getirilen çalışmaylakışı köy dışında geçirenvatandaşların bahçelerindebulunan üzüm asmasıve meyve ağaçlarının budamasıve temizliği yapılıyor.Alaçeşme Mahalle MuhtarıHasan Uluğkay, mahallehalkının çoğunluğunun mahalledışında yaşadığını söyledi.Mahalle sakinlerinin kışınmahalleye gelmediklerini ve yazaylarında gelip 3-4 ay kaldıklarınıanlatan Uluğkay, "Mahallehalkımız özellikle İzmir, İstanbul,Aydın ve Milas gibi yerlerdeyaşıyorlar. Yaz ayında ise3-4 aylığına köyümüze geliyorlar.Kışın gelmedikleri için onlarınbahçelerinin bakımını imeceusulü köylülerimiz ile birlikteyapıyoruz. Bu geleneğimizise 3 yıldır devam ediyor" diyekonuştu. Mahalle sakinlerindenOsman Yakabaşı da yapılanyardımlaşmadan dolayı mutluolduklarını söyledi.