Düden Şelalesi’nde koku sorunu

ANTALYA'DA her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nin alt kısmında başlayan kaynak çıkış noktası, bugünlerde köpükle kaplandı. Hemen su çıkış noktasında restoran işletmeciliği yapan İsmail Bilgili, buradaki suyu 8-10 yıl önce içtiklerini hatırlatarak, "Şimdi bırakın içmeyi, hayvanlarımızı suya salamıyoruz" dedi.

FIRTINA ZAMANI

Özellikle Meteorolojinin yağmur veya fırtına uyarısı yaptığı zamanlarda bir elin vanayı açarcasına bu akıntıya neden olduğunu ileri süren Bilgili, "Fırtına veya yağmur geçene kadar akıntı oluyor, sonra bir anda kesiliyor. Bir kimyasal atık gibi köpürüyor ve kokuyor. Havada çok ağır bir koku var. Baş ağrısından burada duramıyorum" diye konuştu.

ÖRDEKLERİ BAĞLADILAR

10 yıldır restoranda çalışan ve şelalenin hemen üstünde oturan Süheyla Okatan, "Yıllardır buradayım, son yıllarda bu koku ve akıntı gelmeye başladı. Burada yaşayan kaz ve ördekleri sırf suya girip zehirlenmesinler diye ayaklarından bağlayıp akıntının geçmesini bekliyorum. Bu kirli suyu bir yerlerden birileri salıyor ama kim bilmiyoruz. Kötü kokuyu evimde bile hissediyorum" dedi. Kazım Bilgili de, "7-8 yıldır böyle oluyor. Benim şüphelerim arıtma sularının salınmasına yönelik" diye konuştu.