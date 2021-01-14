Turizmde altın fırsat kapıda

KORONAVİRÜS salgını en çok turizmi etkiledi. Her ne kadar Antalya turizminde yaşanan gerileme ekonomik kayıplara yol açsa da, dünya genelindeki rakiplerle kıyaslandığında ise Antalya dönemin kazananı olarak ön plana çıktı. Antalya tek başına bir şehir olarak birçok ülkenin önüne geçerek turizmde gelir şampiyonu oldu. Bu değişim gelecek için de umut verdi. Güvenli turizm unsuru ile ön plana çıkan Antalya'nın 2021'in parlayan yıldızı olması bekleniyor.

ŞEHİR İÇİ DEĞİL GENİŞ ALAN

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Dünyada, Antalya hariç hiçbir havaalanına 3 milyon turist inmedi. Koronavirüs sürecini iyi yönettik" dedi. Koronavirüs sürecinden sonra, dünyanın tatil tercihlerinin değişeceğine vurgu yapan Recep Yavuz, "Eskiler tarihe karışacak ve turizm yeniden yazılacak. Pandemi sonrası ülkelerden bazılarının yeri değişecek, belki bazıları bu tabloya hiç giremeyecek. Mesela benim tahminimce Fransa artık dünya birincisi olmayacak. İnsanlar eskiden İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri tatil için tercih ederdi" şeklinde konuştu. Artık şehir içi kalabalık bölgelerdeki tatiller yerine, insanların açık alanlar, daha ferah bölgeler, deniz kenarları, büyük oteller, ferah odalar gibi tercihleri ön plana çıkaracağının altını çizen Recep Yavuz, "Antalya bu konuda çok şanslı. Türkiye, yeni şampiyon olmak için çok büyük aday. Gidişat onu gösteriyor. Türkiye'nin dünya turizmindeki payı yüzde 3'den fazla olacak" diye konuştu.