Aksaray Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ikramı

Aksaray Belediyesi, Ramazan ayı boyunca yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin ikametlerine her gün sıcak yemek servisi yapıyor.Sosyal Belediyecilikte birçok öncü ve örnek hizmetler sergileyen Aksaray Belediyesi, her zaman yanında olduğu ihtiyaç sahibi ailelere desteğini Ramazan boyunca da sürdürüyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında mahallelerde iftarları ile tüm vatandaşları aynı sofrada buluşturan Aksaray Belediyesi, dünyada ve Türkiye’de yaşanılan salgın hastalık dolayısı ile tedbir amaçlı toplu iftar programlarını iptal etti. Belediye bu Ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemek servisi yaparak mübarek Ramazan ayında onları yalnız bırakmıyor. Aksaray Belediyesi, evde kalan vatandaşlar için her gün sıcak yemek hazırlıyor. Hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların adreslerine teslim ediliyor. Yemekler, hasta ve yaşlıların yiyebileceği özellikte yağ, şeker ve tuz oranları ölçülü şekilde hazırlanıyor. Sıcak yemek servisinin ramazan boyunca süreceği bildirildi.