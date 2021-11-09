Türk somonu ihracatı rekora koşuyor

2021 yılının Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde Türkiye'den 21 bin 111 ton Türk somonu-Karadeniz somonu ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında 120 Milyon 946 Bin 674 dolar döviz girdisi sağlandı. 10 aylık dönemde gerçekleşen Türk somonu ihracatında bir önceki yıla oranla miktarda yüzde 141 ve değer tutarda da yüzde 200 gibi rekor düzeyde artış yaşandı. Toplamda 20 ülkeye ihraç edilen Türk somonu-Karadeniz somonu en fazla Rusya Federasyonu'na ihraç edilirken, toplam ihracatın yüzde 80'lik kısmı Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektörü İhtisas Komitesi Başkanı İsmail Kobya yaptığı açıklamada; tatlı sularda belli bir büyüklüğe geldikten sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak burada yetiştirilen ve yurtiçinde Karadeniz Somonu ve yurtdışında da Türk Somonu olarak adlandırılan Somonun, Bölgeye has bir tür olarak yurtdışı piyasalardan çok büyük rağbet gördüğünü sözlerine ekledi.

Kobya, bölgede kaliteli hava şartları ve Karadeniz'in kaliteli su özelliklerinden dolayı Türk somonunun çok leziz ve kaliteli olması nedeniyle tüketici kitlesi tarafından öncelikli olarak tercih edildiğini belirtti.

Kobya, şu anda ihracatçıların talebi karşılamada sorun yaşaması nedeniyle ivedi bir şekilde yetiştiricilik konusunda üretimin artırılması için bürokraside yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

10 ÜLKEYE İHRAACAT

Ülke genelinde yaşanan rekor ihracat artışı yanında Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon ve Rize illerinden yapılan Türk somonu ihracatının rekora koştuğunu belirten Kobya, yılın ilk 10 ayında bölgeden 6 bin 177 ton karşılığı 32 milyon 89 bin 180 dolar tutarında Türk Somonu ihraç edilerek yapılan ihracatta miktarda yüzde 70 ve değerde de yüzde 98 oranında artış yaşandığını açıkladı.

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, büyük çoğunluğunun Bölgedeki deniz kafeslerinde yetiştirilen Türk somonunun bölge illerinden 10 ülkeye ihraç edildiğini ve ihracatta en büyük payı Rusya, Vietnam, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyetinin aldığını söyledi.