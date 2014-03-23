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Giriş Tarihi: 23.3.2014 10:19 Son Güncelleme: 11.2.2025 13:23

Arda Turan'nın yeni sevgilisi

Sinem Kobal’ın adı bir işadamıyla anılınca, Arda Turan da boş durmadı! Ünlü topçu, yeni gözdesi Şebnem ile buluşmak için maçlardan fırsat buldukça soluğu İstanbul’da alıyor.

Arda Turan’nın yeni sevgilisi
ATLETICO Madrid'te top koşturan milli yıldız Arda Turan'ın, Sinem Kobal'la beş yıllık ilişkisi bitince, yeni ilişkiye başladığı iddia edildi. Ünlü topçunun, İsveç'le oynanan milli maç için geldiği Türkiye'de Şebnem ile baş başa yemek yediği öğrenildi. Misilleme, Kobal'ın adı işadamı Muratcan Akdoğan'la anıldıktan hemen sonra geldi.

MAÇLARDAN SONRA İSTANBUL'A GELİYOR

TURAN'IN daha önce Aslıhan Doğan'la fotoğrafları basına yansımıştı ancak ünlü topçunun İstanbul'da sık sık Şebnem ile buluştuğu konuşuluyor. Turan, İspanya'daki maçlarından fırsat buldukça yeni sevgilisiyle buluşmak için İstanbul'a geliyor. Turan'ın, yeni gözdesi Şebnem'i Madrid'e davet ettiği de iddialar arasında. (Vatan)
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Arda Turan'nın yeni sevgilisi
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