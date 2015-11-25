SEOzone’15 En İyi Dijital Pazarlama Eğitimlerini Sunuyor

Türkiye'nin SEO çalışmalarında adını duyurmuş dijital pazarlama ajanslarından SEOZEO'nun bu yıl 3.kez düzenlediği SEOzone'15 Konferansı, 29 Kasım 2015 tarihinde aksiyona dayalı workshoplarla sona edecek.

27-29 Kasım 2015 tarihlerinde, Şişli Marriott Hotel'in ev sahipliğinde düzenlenecek SEOZone'15 Konferansı, 27-28 Kasım tarihlerinde SEOzone ve Contentzone oturumlarıyla start alacak. Türkiye'den ve dünyadan 21 özel konuşmacının deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağı konferansın son gününde ise workshoplar düzenlenecek. Bu workshoplarda uzman pazarlamacılardan benzersiz eğitimler alacak olan katılımcılar, uygulamalı şekilde SEO ve içerik pazarlaması konularında sorularını da paylaşabilecekler.

Tamamında simültane tercüme yapılacak olan konferansta eğitim verecek bazı isimler ve sunumları şöyle sıralanıyor;

Teknik SEO'da dünyaca ünlü marka DeepCrawl'un EMEA pazarı sorumlusu Tristian Pirouz, aksiyon odaklı SEO ile ilgili sunum yapacak. Searchmetrics dijital pazarlama uzmanı Shyam Dattani, SEO analizi, SEMrush müşteri departmanı yöneticisi Elizaveta Lavrienko ise rakip ve pazar ölçümlemesiyle ilgili deneyimlerini paylaşacaklar.

SEOzone 2015 etkinliklerinin biletleri, fiyatları ve zengin program hakkında öğrenmek istedikleriniz; seozeo.com.tr adresinde yer alıyor. Konferanslarla beraber workshop etkinlik biletlerinin bir arada satışa sunuluyor.