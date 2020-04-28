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Seyahat eden vatandaşlar denetleniyor

’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat eden vatandaşlara yönelik başlatılan denetimler sürüyor.Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde araçları durduran jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat eden vatandaşlara yönelik denetimde bulunuyor. Jandarma ve sağlık ekiplerince uygulama noktalarında durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların seyahat izin belgeleri inceleniyor ve ateş ölçer cihazıyla kontroller yapılıyor

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:15 ABONE OL
Seyahat eden vatandaşlar denetleniyor
Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat eden vatandaşlara yönelik başlatılan denetimler sürüyor.
Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde araçları durduran jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat eden vatandaşlara yönelik denetimde bulunuyor. Jandarma ve sağlık ekiplerince uygulama noktalarında durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların seyahat izin belgeleri inceleniyor ve ateş ölçer cihazıyla kontroller yapılıyor.
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Seyahat eden vatandaşlar denetleniyor
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