Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Amasya Haberleri Mehmetçikten engelli vatandaşa doğum günü hediyesi

Mehmetçikten engelli vatandaşa doğum günü hediyesi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 13:45 ABONE OL
Mehmetçikten engelli vatandaşa doğum günü hediyesi
Amasya’da 41 yaşındaki engelli Fedai İnan’ı doğum gününde hediye olarak istediği asker kıyafetini götüren Mehmetçikler sevindirdi.
İlgazi köyünde yaşayan Fedai İnan, daha önce defalarca kez temsili askerlik törenlerine katılması dolayısıyla yakınlarından kendisini doğum gününde askeri birliğe götürmelerini ve yeni bir asker kıyafeti giymeyi istedi.
İnan’ın yakınları durumu Amasya Valiliği’ne bildirdi. Vali Dr. Osman Varol’un talimatıyla köye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayla birlikte asker kıyafetini de hediye etti. Kıyafeti giyerek selam duran Fedai İnan’ın doğum gününü telsizden haberleştiği askerler de kutladı. İnan’ın kardeşi Ferhat İnan da askerlere teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmetçikten engelli vatandaşa doğum günü hediyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA