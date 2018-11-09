Trump ile tartışan gazeteciye Beyaz Saray yasağı

Beyaz Saray'a çıktığından bu yana ülkesinin basınıyla yıldızı barışmayan ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha tüm kameraların önünde gazetecilerle sert şekilde atıştı. Trump, 6 Kasım'daki ara seçimleri değerlendirmek için Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti. Soru - cevap kısmına Trump ile gazeteciler arasındaki sözlü tartışmalar damga vurdu.

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da gazeteciyi azarladı "Sen berbat birisin"

MİKROFONU BIRAKMA KRİZİ

Tartışmanın en şiddetlisi basın toplantılarında Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta ile yaşandı. Gazeteci Acosta, Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yol alan göçmen kafilesiyle ilgili iddiaları hakkında Trump ile tartıştı. Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın. Otur yerine, mikrofonu ver" şeklinde hitap etti. Acosta da sorularına devam etti. Bu sırada Beyaz Saray çalışanı, mikrofonu almaya çalıştı. Olayların ardından Beyaz Saray, Acosta'nın giriş kartını askıya aldı. Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, Acosta'nın Beyaz Saray'a erişiminin "elini genç bir kadının üstüne koyması" nedeniyle alındığını söyledi. CNN ise kart iptali kararının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.







YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR

Görevinin ilk iki yılında kabinesinde ve yakın çalışma ekibinde onlarca değişiklik yapan Trump, son olarak ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifasını kabul ederek, yakın isimlerden birini daha kaybetti. Sessions'dan önce BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, FBI Direktörü James Comey gibi birçok isim ayrıldı.