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Başkanı Trump: Umut ediyorum ki sorunlar çözülecek

Başkanı , ve arasında yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek için Avrupa ile çalışacaklarını belirtti.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 00:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:16
ABD Başkanı Trump: Umut ediyorum ki sorunlar çözülecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek için Avrupa ile çalışacaklarını belirtti.

Trump, Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

"Yaşananları hiçbir anlamda sevmiyoruz ve umut ediyorum ki (sorunlar) çözülecek." ifadesini kullanan Trump, "Avrupa'nın da çok hoşnut olmadığını biliyorum. Konunun üzerine çalışıyorlar. Konu üzerine hep birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Mariupol Limanı'na gitmek üzere 25 Kasım Pazar yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de artan gerginlik üzerine bugün acil toplantı kararı almıştı.

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ABD Başkanı Trump: Umut ediyorum ki sorunlar çözülecek
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