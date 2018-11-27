Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > Japonya, ABD'den 100 F-35 daha sipariş edecek

, ABD'den 100 F-35 daha sipariş edecek

'nın ABD'den 100 F-35 hayalet uçağı daha sipariş edeceği bildirildi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 09:55
Japonya, ABD'den 100 F-35 daha sipariş edecek

Nikkei Asian Review gazetesinin haberinde, Japonya, Çin'i askeri yapılanmasına cevaben eskiyen F-15'lerin yerine 100 F-35 hayalet uçağı daha satın almayı planladığı belirtildi.

Japon hükümetinin, aralık ortasında Ulusal Savunma Programı Kılavuzunu kabul ettikten sonra F-35 alımını onaylamasının beklendiği kaydedildi.

Japonya'nın 2019-2023 yıllarını kapsayan orta vadeli savunma programı çerçevesinde halihazırda 42 F-35A alma niyetinde olduğu biliniyor.

F-35 A'nın yanı sıra B serisini de içermesi öngörülen ilave 100 uçak, bir trilyon yenden fazla bütçe gerektiriyor.

Japonya'nın envanterinde 200 civarında F-15 uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, Çin'in 2030 yılına kadar 5. nesil 250'yi aşkın savaş uçağından filo kurmasını bekliyor. Ülkenin kendi üretimi J-20 hayalet uçağı bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya, ABD'den 100 F-35 daha sipariş edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN