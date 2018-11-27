Trump: Brexit planı ABD-İngiltere ticaret anlaşmasını zarar verebilir

Trump gazetecilere verdiği röportajda, ayrılma anlaşmasının AB için mükemmel bir anlaşma gibi göründüğünü ancak bunun ayrıca Birleşik Krallık'ın ABD ile ticaret yapamayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Birleşik Krallık, anlaşmanın "çok açık" olduğu konusunda ısrar ederek, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalanabileceği açıklamasında bulunurken, Başbakan Theresa May de, Galler ve Kuzey'e yaptığı ziyaretlerde anlaşmanın Birleşik Krallık'ın her köşesine ulaştığının ifade edileceğini söyledi.

11 ARALIK'TA SÖZ KONUSU ANLAŞMA MECLİSTE OYLANACAK

Trump'ın yorumlarına yanıt veren Downing Street sözcüsü, Pazar günü gerçekleşen Brexit çekilme anlaşmasının Birleşik Krallık'ın ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerle ikili anlaşmalar imzalamasına izin vereceğini söyledi.

Birleşik Krallık milletvekilleri, 11 Aralık'ta söz konusu anlaşmayı mecliste oylayacaklar.