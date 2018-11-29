Morgan Stanley'e göre dolar gelecek yıl düşecek

Morgan Stanley Küresel FX Stratejisti Hans Redeker ABD ekonomisinin gelecek sene yavaşlayacağını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2019'da faiz artışlarına ara vermesinin beklendiğini, bunun da dolarda değer kaybına yol açacağını öngördü.

CNBC'ye konuşan Redeker, "daha da önemlisi Avrupa, Japonya ve Çin gibi büyük ekonomiler şu an küresel finans piyasalarına daha az yatırım yapıyor. Bu nedenle dolar talebi de düşecek" yorumunu yaptı.

Redeker "Borç yarattığınızda bunu satın alacak birilerine ihtiyacınız olur. Bu durumda küresel sermayenin elverişliliğine bakarsınız, sermayeye erişim de sert düşüşte" şeklinde konuştu.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞECEK

Kurumun Kasım ayı Küresel FX Görünüm raporuna göre dolar endeksi 2019'un son çeyreğinde şu anki 97 seviyelerinden 85'lere, 2020 sonunda ise 81'e inecek.

Redeker, yabancı fonların girişleriyle doların bu sene güçlendiğini ancak yatırımcının daha iyi getiri bulduğunda parasını ABD'den çıkaracağını, şu anda da bazı gelişen ülke piyasalarının ABD'ye kıyasla daha iyi getiriler sunduğunu bildirdi.

Morgan Stanley bu hafta başında gelişen piyasa hisse senetleri için tavsiyesini 'ağırlığını artır'a yükseltmiş, ABD hisse senetleri için tavsiyesini ise 'ağırlığını azalt'a çekmişti. Kurum, gelişen piyasalarda gelecek sene istikrarlı büyüme beklediğini belirtmişti.