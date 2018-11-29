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Trump'tan, Manafort'a af sinyali

Başkanı , Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada suçlu bulunan 'u affedebileceğini duyurdu

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 06:00 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 11:11
Trump'tan, Manafort'a af sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada suçlu bulunan Paul Manafort'u affedebileceğini duyurdu.

Trump, "ABD'ye karşı komplo kurmak" ve "ABD adaletine karşı şahitleri ayartmak" şeklindeki suçlamaları kabul eden Manafort'u affedebileceğini belirtti.

New York Times gazetesinin Manafort'un Mueller soruşturmasıyla iş birliğini kabul etmeden önce Trump'ın avukatlarıyla görüştüğünü iddia etmesinin üzerine yorum yapan Trump, af ihtimalinin masada olduğunu dile getirdi.

Trump, "Bu konu üzerine bir görüşmemiz olmadı. Fakat neden (affetme ihtimalini) masadan kaldırayım ki?" dedi.

Manafort, 2016 başkanlık seçimlerinde kendisinin kampanya menajeri olarak görev yapan Manafort hakkında açıklamalar yapmıştı.

Manafort, ABD'nin başkenti Washington'daki federal mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından, soruşturmayı yürüten Mueller ile iş birliği yapacağını da açıklamıştı.

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Trump'tan, Manafort'a af sinyali
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