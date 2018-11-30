ABD Afganistan’da yine sivilleri vurdu: 16’sı çocuk 30 ölü

Afganıstan'ın güneyindeki Helmand kentinde Amerikan savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında 16'sı çocuk en az 30 sivil yaşamını yitirdi. Yerel hastane kaynakları aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin de yaralandığını aktardı. Helmand eyalet Valisi Muhammed Yasin Khan, bölgede Taliban militanlarına karşı yürütülen bir operasyon sırasında ABD'den hava desteği istendiği, bunun üzerine gerçekleşen bombardımanda Taliban militanlarının yanı sıra sivil kayıpların da yaşandığını dile getirdi.

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