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'den 'a yeni tehdit

'nin Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'ın ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırması durumunda, askeri bir karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini söyledi. Suriye'de terör örgütlerine açıkça destek veren ABD'nin temsilcisi Hook, İran'ın teröre verdiği desteği arttığını ve bölgesel istikrarı baltaladığını öne sürdü.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 00:30 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:12
ABD'den İran'a yeni tehdit

Özel Temsilci Hook, Washington'da düzenlenen "İran Rejiminin Vekil Gruplara Silah Desteği ve Devam Eden Füze Gelişimi" başlıklı panelde, İran'ın bölgede yaptığı faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİNİ UNUTAN HOOK, İRAN'I SUÇLADI

Hook, İran adına savaşan grupların, Yemen, Afganistan, Irak ve Suudi Arabistan'da İran'a ait silahlar kullandığını tespit ettiklerini belirterek, İran tehdidinin arttığını ve duruma yönelik harekete geçilmezse bölgede gerilim riskinin yükseleceğini vurguladı.

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İran'ın dünya çapında teröre verdiği desteğin arttığını ve bölgesel istikrarı baltaladığını öne süren Hook, İran destekli grupların, Basra ve Irak'taki ABD konsolosluklarına saldırı düzenlemesine atıfta bulunarak, "İran, ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırırsa, askeri bir karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

ABD'NİN HEDEFİ MÜTEFİKLERİNİ DE...

Öte yandan Hook, Trump yönetiminin Orta Doğu'daki hedefinin "ABD müttefiklerini İran'a karşı bir pozisyona karşı kaydırmak" olduğunu ifade etti.

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İran'ın, 2007'den beri Afganistan'da Taliban'a silah desteğinde bulunduğunu belirten Hook, Tahran yönetimin teröre destek vermeye devam etmesi durumunda, çok daha fazla yaptırımla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

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ABD'den İran'a yeni tehdit
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