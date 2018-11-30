Pentagon raporunun detayları ortaya çıktı: Türkiye kilit bir oyuncu

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 15 Kasım'da Kongre'ye sunduğu ve Türk- Amerikan ilişkilerindeki güncel durumun kapsamlı şekilde değerlendirildiği raporun detayları ortaya çıktı. Anadolu Ajansı, raporun özetine ulaştı. 12 sayfalık raporun iki sayfalık özetinde Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında "sıra dışı bir jeostratejik konuma sahip olduğu" ve "bu nedenle ABD ile Türkiye'nin önemli bölgesel menfaatleri" paylaştığına dikkat çekildi. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğu ve bu askeri gücü de NATO menfaatleri için kullanmaya istekli olduğu ifade edilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin 2024 itibariyle Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 2'si kadar savunma harcaması yapma konusunda tutarlı bir planı var. Aynı zamanda (Türkiye) revizyonist güçlerle rekabette, haydut devletleri caydırmada ve onlara karşı koymada, devam eden DEAŞ'la mücadele kampanyası ve diğer uluslararası terör gruplarına karşı çabalarda kritik bir oyuncudur." İki ülke arasındaki tansiyona rağmen Türkiye'nin başta üs ve NATO görevlerine katkı sağlama olmak üzere birçok konuda üretken bir askeri ortak olduğu belirtilen raporda, Türkiye'nin ABD'nin lojistik destek faaliyetleri için üs, liman ve boğazlarını kullanmasına izin verdiğine işaret edildi.



S-400 SİSTEMİ ALIMI

ABD'nin YPG/PKK ile iş birliği yapmasının ve FETÖ elebaşı Gülen'i iade etmemesinin, Türkiye tarafından "iki ülke arasındaki ilişkilerin altını oyan unsurlar" olarak algılandığı belirtilen raporda şunlar kaydedildi: "Türkiye, hava araçlarını ve balistik füzeleri (kendisine karşı) artan bir bölgesel güvenlik tehdidi olarak algılamaktadır ve yıllardır süren hava ve füze savunma sistemi arayışından dolayı rahatsızdır. Bu bağlamda Türkiye, Rusya'dan karadan havaya S-400 füze sistemlerini almak için anlaşma yaptığını duyurmuştur. Buna karşın ABD hükümeti, Türk hükümetine S-400 alımının ABD-Türkiye ikili ilişkilerine olumsuz etkisinin kaçınılmaz olacağını belirtmiştir."

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