Trump vahşi cinayetlere yeşil ışık yakıyor

ABD Washington Post gazetesinde Jennifer Rubin imzalı makalede, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel'in, Kaşıkçı cinayeti kayıtları için bilgilendirmek üzere çağırıldığı Senato'daki kapalı oturuma katılımının Beyaz Saray tarafından engellenmesinin senatörler tarafından öfke ve "üzüntü" ile karşılandığı belirtildi. Makalede, Başkan Trump ile genelde uyumlu bir çizgi izleyen Güney Carolina Senatörü Lindsey O. Graham'ın Haspel, Senato'da ifade verene kadar "geçmesi zorunlu yasalar konusunda oy kullanmayacağı" tehdidinde bulunduğu kaydedildi. Makalede Senato Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Cumhuriyetçi Senatörü Bob Corker'ınKontrol dışı olan bir Veliaht Prens var; Katar'ı ablukaya alan, Lübnan Başbakanını tutuklayan, gazeteci öldüren..." sözlerine de yer verildi. Makalede "Yönetim, doğru olmadığını bildiği bir pozisyona ilerliyor ve Haspel'in bilgilendirmesini de engelliyor. Saygınlığını ve dürüstlüğünü korumak için Haspel istifa etmelidir. Trump yönetimi dünyanın dört bir yanında işlenen acımasız vahşetlere yeşil ışık yakıyor. Oyunda topu saklamanın gerçekleri değiştirmez" denildi.



SENATO'DAN YEMEN RESTİ

ABD Senatosu'nda, Yemen'de savaşan S. Arabistan öncülüğündeki koalisyona desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı, ilk oylamada 37'ye karşı 63 oy aldı. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerin lehte oy kullanması Trump için yenilgi olarak görülüyor.

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