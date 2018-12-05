Çin ticaret konusunda ABD ile anlaşma sağlayacağına dair güven belirtti, Trump "gerçek" bir anlaşma istedi

Çin devleti ABD ile arasındaki ticaret konusundaki görüş ayrılıklarını giderecek bir anlaşma sağlayacağına dair güven belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump, görüş ayrılıklarının giderilememesi halinde gümrük vergilerini artıracağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, hafta sonunda aralarındaki ticaret savaşına 90 günlüğüne ara verdi. İki ülke aralarındaki görüş ayrılıklarını bu süre içinde gidermeye çalışacak, ABD de bu süre içinde planladığı gümrük vergisi artışlarını hayata geçirmeyecek.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin devletinin iki liderin mutabık kaldığı konuları hızla yürürlüğe almak için çaba göstereceği belirterek, iki tarafın da "net bir takvim ve yol haritası kapsamında 90 gün içinde müzakere işlerini hızlandıracağı" ifade edildi.

Ancak bunun birkaç dakika ardından Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada görüşmelerden sonuç alınamaması halinde gümrük vergilerinin artırılmasının tekrar gündeme geleceğini ifade etti.

Sürenin uzatılması ihtimaline açık kapı bırakan Trump, Çin ile anlaşmaya varılamaması halinde Çin'de üretilen ürünlere "yüksek vergi" getireceğini ifade etti.

Trump, "Çin ile ya GERÇEK bir anlaşma yaparız, ya da hiçbir anlaşma yapmayız. Bu safhada da ABD'ye gelen Çin ürünlerinden yüksek gümrük vergisi alırız. Eninde sonunda, er ya da geç, bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum" dedi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının daha da tırmanması ihtimali bu yılın büyük bölümünde finans piyasaları ve küresel ekonomi üzerinde baskı yarattı. Yatırımcılar iki ülke liderinin hafta sonunda vardığı 90 günlük ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Ancak iki ülkenin bu kadar kısa süre içinde ticaret anlaşmazlığını oluşturan birçok konuda kapsamlı bir anlaşmaya varamayacağı yönündeki kanı yatırımcı iştahının tekrar bozulmasına yol açtı.