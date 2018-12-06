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, ’deki hava üssünü genişletiyor

Giriş Tarihi: 6.12.2018
ABD, Erbil’deki hava üssünü genişletiyor

ABD, Irak'ın Erbil vilayetinde 2015'ten bu yana aktif şekilde kullandığı Harir Askeri Hava Üssü'nü genişleterek kapasitesini arttırıyor. Harir ve Basırma kasabasıyla civardaki köy sakinlerinden alınan bilgiye göre ABD, terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle kullanılan üssü genişletme planı çerçevesinde yüzlerce dönüm arazinin etrafına tel örgü çektirdi.

Görgü tanıkları, kargo uçaklarının gece saatlerinde piste iniş yaptığını belirtti. Üsse inen uçaklardaki askeri malzemelerin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK'ya tırlarla sevk edildiği biliniyor.

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ABD, Erbil’deki hava üssünü genişletiyor
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