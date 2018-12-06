ABD'de ırkçılık bitmiyor: O bir Müslüman, görevden alın

Haziran ayında Cumhuriyetçi Partinin Fort Worth Bölgesi Başkanvekili olan Pakistan asıllı Shahid Shafi'nin, "Müslüman olduğu" için görevinden alınması istendi.

ABD'ye 28 yıl önce gelen ve travma cerrahı olan Pakistan asıllı Shafi'nin, Müslüman olmasından dolayı bazı Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından görevinden uzaklaştırılmaya çalışılması tepkilere yol açtı.

Teksas eyaletinin Southlake belediye üyeliğine seçilen, haziran ayında ise Fort Worth Bölgesi Cumhuriyetçi Parti Başkanvekili olan Shafi'nin, "İslam dini ve kurallarına bağlı olduğu ve İslami terör gruplarıyla bağlantılı olabileceği" iddiasıyla Cumhuriyetçi Partinin Bölge Sorumlusu Dorrie O'Brien ve destekçileri tarafından görevinden alınması istendi.

"Kendimizi yıkmayı bırakmalıyız"

O'Brien'ın, Shafi'yi görevinden almasını istediği Cumhuriyetçi Parti Bölge Başkanı Darl Easton, yaptığı açıklamada, "(O'Brien'nın) Bana verdiği tek sebep onun (Shafi) Müslüman olmasıydı. Bana verdiği tek sebep buydu." dedi.

Parti delegesi George P. Bush ise Shafi'ye yapılan ithamların ve görevinden alınması talebinin Amerikan değerleriyle örtüşmediğini belirtti.