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Gazeteciler Cemiyeti Galasında damgası

Her sene düzenli olarak Gazeteciler Cemiyetinin olarak yaptığı yıllık Galada Türk Hava Yolları özel seyahat paketi vererek, Türkiyenin büyük tanıtımını yaptı. Müdürü Cenk Öcal, kürsüde kazanan iki talihliye THY seyahat paketi ni sundu. Paket içinde iki kişilik business bileti ve 5 yıldızlı otelde konaklama bulunuyor.

Giriş Tarihi: 6.12.2018 09:45
BM Gazeteciler Cemiyeti Galasında THY damgası

Programa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ünlü Hollywood Aktörü George Clooney , gecede ödül alan Amal Clooney, BM görev yapan birçok ülkenin Büyükelçisi ve UNCA üyeleri katıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, insan hakları ve basın özgürlüğüne değinirken, BM Gazeteciler Cemiyetinin yaptığı çalışmalarada teşekkür etti.

En iyi Dünya Vatandaş ödülü alan Amal Clooney, Istanbuldaki Kaşıkçı cinayetinden bahsederek adaletin yerini bulmasını istedi. Ayrıca Clooney, Myanmar'da tutuklanan gazeteciler ile Iraktaki kurtardığı aktivist Nadia Muradın hikayesini gecede anlattı.

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BM Gazeteciler Cemiyeti Galasında THY damgası
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