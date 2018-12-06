Japonya açıklarında çarpışarak düşen uçakların ikinci mürettebatı da bulundu

ABD Deniz Kuvvetlerinin bir sözcüsü Japonya açıklarından eğitim uçuşu yaparken havada yakıt ikmali sırasında çarpışarak düşen iki uçağın kayıp 6 mürettebatından birinin daha bulunduğunu söyledi.

Düşen uçakların 7 mürettebatından birinin kurtarıldığı 6 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti. Kayıp deniz piyadelerinden birinin daha bulunmasıyla kalan 5 kişinin aranmasına devam edildiği kaydedildi.

Deniz Yolları Self-Savunma Gücü, ikinci deniz piyadesinin Güneybatı Japonya'nın Şikoku Adası'nın Muroto Burnu'nun 6 mil güneyinde bulunduğunu açıkladı.

Eğitim uçuşu için havalanan ABD'ye ait bir F/A-18 savaş uçağı ile ona havada yakıt ikmali yapan KC-130 tanker uçağı yerel saatle sabaha karşı 2 civarında Hiroşima yakınındaki Iwakuni askeri hava üssü yakınlarında kıyıdan 200 mil uzakta düşmüştü. Uçakların çarpışma sebebinin araştırılmasının sürdüğü kaydedildi.