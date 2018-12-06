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Ölen kadından alınan rahimle ilk bebek doğdu

Giriş Tarihi: 6.12.2018
Ölen kadından alınan rahimle ilk bebek doğdu
Brezilya'da dünyada ilk kez ölen bir kadından alınan rahimle bir bebek dünyaya geldi. Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonla felç nedeniyle ölen 45 yaşındaki bir kadının rahmi doğuştan rahmi olmayan başka bir kadına nakledildi. Organ nakli yapılan 32 yaşındaki kadın, 7 ay sonra tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı. İsmi açıklanmayan kadın, aralık ayında 2.5 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğin gelişiminin normal seyrinde olduğu, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DIŞ HABERLER
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