Jared Kushner, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuştu

Dün akşam yayınlanan röportajda Kushner'a Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bazı sorular yöneltildi.

Programın sunucusu Kushner'a Orta Doğu ve Suudi Arabistan'ın ABD ajandasındaki konumunun Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle etkilenip etkilenmediğini sordu.

Kushner bu soruya, ABD istihbaratının değerlendirmelerde bulunduğu, ve adaletin yerini bulmasını temenni ettikleri, Orta Doğu bölgesine daha geniş açıdan baktıklarını ve İsrail ve Filistin arasındaki bir anlaşma yapılmasına odaklandıkları cevabını verdi, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında net ifadeler söylemekten kaçındı.

ABD Başkanı Trump'ın farklı tarafları bir araya getirmeye odaklandığını belirten Kushner önümüzdeki birkaç ay içerisinde İsrail ve Filistin ilişkilerini konu alan planlarını uygulayacaklarını söyledi.

Kushner, bahsettiği planların İsrailliler'in yaşamını güvence altına alacağını ve Filistinliler için de daha iyi yaşam koşulları sağlayacağını ifade etti.