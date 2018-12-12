Son dakika: Facebook kampüsünde bomba alarmı

Facebook'un Kaliforniya'daki ana kampüsündeki iki bina, bir bomba tehdidi nedeniyle gece saatlerinde tahliye edildi.

Facebook kampüsünde bomba alarmı



Facebook'un merkezi Menlo Park kampüsünde, Instagram'ı ve Facebook çalışanların olduğu iki binaya, yapılan bomba tehdidi sonrasında gecesi saatlerde güvenli bir şekilde tahliye edildiği açıklandı.



Menlo Park Polis Merkezinden Nicole Acker yaptığı açıklamada, Facebook merkezindeki binaların bomba tehdidi nedeniyle güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Acker, Menlo Park'taki Instagram ve Facebook çalışanlarının bulunduğu Facebook merkezine yapılan bomba tehdidine karşı gerekli önlemleri alarak kampüsteki birkaç binanın tahliye edildiğini ve araştırmaların devam ettiğini belirterek," herkesin güvende olduğunu"söyledi.