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Son dakika: kampüsünde alarmı

'un Ofis Kampüsü'nde ihbarı sebebiyle arama yapıldığı bildirildi.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 07:29 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 10:19
Son dakika: Facebook kampüsünde bomba alarmı

Facebook'un Kaliforniya'daki ana kampüsündeki iki bina, bir bomba tehdidi nedeniyle gece saatlerinde tahliye edildi.

Facebook kampüsünde bomba alarmı


Facebook'un merkezi Menlo Park kampüsünde, Instagram'ı ve Facebook çalışanların olduğu iki binaya, yapılan bomba tehdidi sonrasında gecesi saatlerde güvenli bir şekilde tahliye edildiği açıklandı.


Menlo Park Polis Merkezinden Nicole Acker yaptığı açıklamada, Facebook merkezindeki binaların bomba tehdidi nedeniyle güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Acker, Menlo Park'taki Instagram ve Facebook çalışanlarının bulunduğu Facebook merkezine yapılan bomba tehdidine karşı gerekli önlemleri alarak kampüsteki birkaç binanın tahliye edildiğini ve araştırmaların devam ettiğini belirterek," herkesin güvende olduğunu"söyledi.

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Son dakika: Facebook kampüsünde bomba alarmı
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