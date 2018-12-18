Hasta oğlunu görmek isteyen Yemenli anne ABD'nin vize yasağına takıldı

ABD'nin California eyaletinde bir hastanede genetik beyin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören solunum cihazına bağlı 2 yaşındaki oğlunu görmek isteyen Yemenli anne, Trump yönetiminin vize yasağı engeline takıldı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan açıklamada, solunum cihazına bağlı 2 yaşındaki Abdullah Hassan'ın annesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeye getirdiği vize yasağı nedeniyle, sağlık durumu ciddi olan oğlunu göremediği belirtildi.

Eyalette bir hastanede tedavi gören Abdullah'ın Mısır'da bulunan Yemenli annesi Shaima Swileh'ın vize engeli nedeniyle oğlunu ziyaret edemediği aktarılan açıklamada, Abdullah'ın babası Ali Hassan'ın, annenin çocuğunu görebilmesi için sağlık durumu nedeniyle insani vizeye başvurduğu ancak vizenin ne zaman verileceğinin belli olmadığı ifade edildi.

Kendisi ve oğlu Amerikan vatandaşı olan babanın tedavi için birkaç ay önce ABD'ye geldiği duyurulan açıklamada, anne Shaima'nın yaşam desteğine uzun süre dayanamayacağı söylenen oğlu Abdullah'ı göremediği kaydedildi.

Baba Ali Hassan ise yaptığı açıklamada, "Oğlum Abdullah'ın, annesine ihtiyacı var. Eşim her gün beni arıyor ve oğlunu tutmak, öpmek istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Yemen ve 6 ülkeye yönelik seyahat yasağı yargıya takılsa da hala bu ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişine zorluk çıkarıyor.

Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde aldığı ilk seyahat yasağı dokuzuncu bölge temyiz mahkemesi tarafından durdurulmuş, 2017 yılının mart ayında açıklanan ikinci seyahat yasağı yargıya takılmış, üçüncü yasak ise temyiz mahkemesi tarafından "anayasaya aykırı" bulunmuştu.