Veliaht Prens gerilimi

Ocak ayında ABD Kongresinin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edecek Demokrat Partili vekiller, gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Yemen savaşındaki rolü nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Selman'a ve ülkesine yönelik yaptırımlar uygulamayı hedefliyor. Demokratlar bu amaçla, Temsilciler Meclisi Başkanlığını Ocak ayında devralacak Demokrat Nancy Pelosi'ye göreve gelir gelmez Mecliste Suudi Arabistan'a yönelik yasal adımlar atması baskısı yaptığı ileri sürüldü. Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, ABD'nin Yemen savaşı bağlamında Suudi Arabistan'a desteğini kesmesini öngören herhangi bir tasarının yıl sonuna kadar oylanmasının önünü tıkamasından sonra gözler ocakta görevi devralacak yeni Temsilciler Meclisine çevrildi. Amerikan The Hill gazetesinin haberine göre Demokrat temsilciler, ilk iş olarak ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona Yemen'de verdiği desteğin kesilmesi için Senatodan geçen yasa tasarısını oylamayı planlıyor. Pelosi de partisinde Yemen konusunu ele almak konusunda bir istek olduğunu ve kendisinin bu konuyu öncelikleri arasına aldığını ifade etmişti. Pelosi ayrıca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunduğuna ilişkin deliller üzerine Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulanmasına yönelik adımları da desteklediğini belirtmişti.

RİYAD'DAN SENATOYA TEPKİ

Yeni Şafak'n haberine göre; Taraflar arasında gerilimin artacağına yönelik ikinci işaret ise Riyad'dan geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nin üst kanadını oluşturan Senato'nun Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan kararını "iç işlerine ölçüsüz bir müdahale" olarak niteledi. Suud Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "ikili ilişkilere" atıfta bulunması dikkat çekti. Açıklamada, "Suudi Arabistan, ABD Senatosu'nun yakın zamanda ortaya koyduğu, asılsız, gerçek dışı iddialara dayanan, Riyad'ın iç işlerine ölçüsüz bir müdahaleye varan ve Suudi Arabistan Krallığı'nın bölgesel, uluslararası rolüne zarar veren tutumunu reddetmektedir" ifadelerine yer verildi. Riyad, ABD Senatosu'nun gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Muhammed'i sorumlu tutan kararının "asılsız ve kanıtsız iddialar sonucunda alındığını" ileri sürdü.