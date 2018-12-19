ABD'den göç aldığı Orta Amerika'ya 10,6 milyar dolarlık yatırım

ABD'nin yatırımlarının 5,8 milyar dolarlık bölümü "Kuzey Üçgeni" olarak bilinen El Salvador, Guatemala ve Honduras için ayrıldı. Ayrıca 4,8 milyar dolar da Meksika'ya, ülkenin güneyinde yapılacak büyük yatırımlar için aktarılacak. Meksika ve ABD arasında sağlanan Birleşik Kalkınma Planı çerçevesinde yapılacak toplam yatırım miktarı 35,6 milyar dolara ulaşacak.

İki ülke arasında varılan anlaşma Meksiko'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından duyuruldu.

Ebrard, "ABD, özel sektör ve kamu kaynakları aracılığı ile Kuzey Üçgeni'nde kurumsal reformlar ve ekonomik gelişim için toplamda 5,8 milyar dolarlık destek sağlamayı taahhüt etti." dedi.

MEKSİKA'NIN GÜNEYİNE 4,8 MİLYAR DOLAR

Bakan Ebrard, Meksika hükümetinin, ülkenin güneyinde daha fazla istihdam oluşturmak ve altyapıyı güçlendirmek için ABD hükümeti ile iş birliğini artıracağını söyledi.

Hükümetin, ülkenin güneyi için 25 milyar dolarlık yatırım yapacağını hatırlatan Ebrard, bu bölgeye ABD'nin sağlayacağı yatırım desteğinin 4,8 milyar doları bulacağını kaydetti.

ABD VE MEKSİKA KABİNE ÜYELERİ TOPLANACAK

Ebrard toplamda 35,6 milyar doları bulan bu yatırımların yönetimi ve gözlemi için iki ülke arasında üst düzey bir çalışma grubu oluşturulacağını kaydetti.

ABD'li ve Meksikalı kabine üyelerinin ocak ayı sonunda bir araya geleceğini de duyuran Ebrard, bu toplantıda Orta Amerika ülkelerinden kuzeye göç oluşturan faktörlere çare bulunması için birlikte hareket edilmesinin ele alınacağını aktardı.

Meksikalı Bakan, kabinelerin hangi üyelerinin bir araya geleceğine yönelik bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda da bulunan Ebrard, "Birleşik Kalkınma Planında El Salvador, Guatemala ve Honduras ile birlikte çalışılacak. Kardeş ülkeler kendi projelerine karar verecek. Artık onların gelişimi için sağlam bir uluslararası desteğin olduğu yeni bir süreç başlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Meksika ile sağlanan mutabakata ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası suçlarla mücadelede bölgesel ve kapsayıcı bir inisiyatifin önemine dikkat çekildi.

Orta Amerika ülkelerindeki ekonomik refahın, güvenliğin artırılması ve bölge halkı için daha fazla fırsat oluşturulması amacıyla Meksika ile çalışılacağı vurgulanan açıklamada ayrıca Meksika'nın, göçün düzenli, yasal ve güvenli hale getirilmesi için ortaya koyduğu iradenin takdir edildiği belirtildi.