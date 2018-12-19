Öğrenci ırkçılığı ABD’de hortladı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2 buçuk yıl önce ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburg şehrinde yeni bir hayat kurmaya çalışan Şeyma, okuduğu lisenin tuvaletinde ırkçı saldırıya uğradı. Chartiers Valley lisesinde yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Şeyma'nın görüntüleri, zorba öğrenciler tarafından sosyal medyaya da yüklendi. Videoda, tuvalette elektronik sigara içmekte olan bir grup kızın Şeyma'ya hakaretler ettiği, ardından da gruptaki kızlardan birinin 15 yaşındaki genç kıza saldırdığı görüldü. Benzer bir olay geçtiğimiz ay İngiltere'de yaşanmış, Baily McLaren isimli öğrenci Suriyeli mülteci çocuğu yere yatırarak işkence ettiği görüntülerin ardından tepkiler üzerine okuldan ayrılmıştı.

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