Rus troller ABD'nin hedefinde

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu'na sunulan bir raporda Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a çıktığı 2016'daki başkanlık seçimleri öncesi "sosyal medyaya müdahale etmek" ile suçlandı. Raporda, Rusya'nın propaganda amacıyla Facebook ve Twitter'ın yanı sıra YouTube, Instagram, Tumblr, PayPal ve Google+'ı da kullandığı belirtildi.



RUSYA YALANLADI

Raporda, Rusya'nın göçmenler, ırk ve silah hakkı konusundaki paylaşımlarla özellikle muhafazakarları hedeflediği, seçim süreci ile ilgili yanlış bilgiler yayarak sol eğilimli Afrika kökenli Amerikalılara karşı dezenformasyon yapıldığı bildirildi. Raporda sosyal medyanın, artık kitleleri kontrol aracı olarak kullanıldığına dikkat çekildi. ABD Senatosu tarafından hazırlanan 'Rus müdahalesi' ile ilgili raporun anlamsız olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya yöneltilen suçlamaları bir kez daha kesin dille reddetti. Suçlamaların hiçbir somut dayanağı olmadığını ve bunları kabul etmediklerini bir kez daha dile getiren Peskov, Rusya devleti ve hükümetinin hiçbir müdahaleyle, üstelik rapordaki gibi soyut müdahalelerle hiçbir ilgisi olmadığının altını çizdi.