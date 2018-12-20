Bu da ‘donaldtrumpi’

ABD'li sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi EnviroBuild, Florida'nın Panama kentinde bulunan kafasını kuma gömerek yaşayan 10 santim boyundaki canlıya 'Dermorphis donaldtrumpi' ismini verdi. İsim hakkı için 25 bin dolar ödeyen şirket, Trump'ın meşhur saç ve kaşlarının eklendiği amfibik canlı ile Trump'ın fotoğrafını aynı kareye yerleştirerek esprili bir paylaşım yaptı. İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak isteyen şirket, bunu göz ardı eden Trump'ın adının bu yeni tür için uygun olacağını belirtti.

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