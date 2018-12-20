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Son dakika haberi: Türk profesör 13 yaşındaki kızını ve eski karısını öldürdü!

Florida'dan gelen son dakika haberine göre Türk profesör ; kızı Ela Deniz'i ve eski eşi 'ı ve son olarak da kendini öldürdü! 13 yaşındaki kızını da öldürdükten sonra canına kıyan Türk profesör hakkında son bilgiler gelmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:04
Son dakika haberi: Türk profesör 13 yaşındaki kızını ve eski karısını öldürdü!

ABD'den gelen cinayet haberi ajanslar tarafından son dakika olarak geçildi! Florida'da yaşayan ve geçtiğimiz ocak ayında eşinden boşanan Türk profesör, önce üç yaşındaki kızını daha sonra da kendini öldürdü.

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Son dakika haberi: Türk profesör 13 yaşındaki kızını ve eski karısını öldürdü!
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