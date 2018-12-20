Suriye’den askerini çekiyor

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Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna da bir sınır ötesi operasyon yapılacağını açıklamasından günler sonra ABD'den çok önemli bir Suriye kararı geldi. İngiliz haber ajansı Reuters ile ABD merkezli Wall Street Journal'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, Suriye'deki askerlerini çekmeye hazırlandıklarını, tamamen ve hızlı bir çekilme olacağını duyurdu. Bu haberin yayımlanmasından dakikalar sonra peş peşe açıklamalar geldi.İlk önce ABD Başkanı Donald Trump, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik" şeklinde bir tweet attı. Ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders bir açıklama yaparak "DEAŞ'la mücadelenin yeni evresine girmekle beraber ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık" dedi.Pentagon da (ABD Savunma Bakanlığı) askerlerin dönüşünün başladığını, ancak DEAŞ'a karşı savaşın bitmediğini bildirdi.Pentagon Sözcüsü Dana White yaptığı yazılı açıklamada, ABD birliklerinin dönüşünün başladığını, yerel ortaklarla çalışmaya ise devam edeceklerini kaydetti. White, "DEAŞ'ı yenmek üzere ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Beyaz Saray'daki brifingde üst düzey bir yetkili ise çekilme kararının Trump'a ait olduğunu vurguladı.Öte yandan bu karar terör örgütü YPG/ PKK'da şaşkınlık yarattı. Terör örgütü, işgal altında tuttuğu bölgede sözde yerel idarelere talimat göndererek kitle gösterileri tertiplemelerini istedi. Esad rejimi güçleri ise bu kararı havaya ateş açarak kutladı.Rusya'dan ABD'nin Suriye'den tamamıyla çekileceğine inanmadıkları yönünde açıklama geldi: "ABD özel kuvvetlerini Suriye'de bırakacaktır."Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çekilme kararının ardından ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi yaptı.Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, Trump'ın çekilme kararını 15 Aralık'ta Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından aldığını belirterek, "Devamında gelen her şey, o konuşmada varılan anlaşmayı uygulamak üzere yapılıyor" dedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti" ifadelerine yer verildi. Washington Post'taki haberde ABD'nin kararının Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye operasyon sinyalinden bir kaç gün sonra geldiğine dikkat çekildi.ABD, dört yıl önce girdiği Suriye'de çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni destekliyor. Terör örgütü DEAŞ'ın elinde kalan son kasaba olan Haccin kısa bir süre önce ele geçirilmişti. ABD Başkanı Trump geçen hafta yaptığı açıklamada "DEAŞ'ın bitmesine 30 gün kaldı" demişti. ABD'nin bölgedeki toplam asker sayısının 2 bini geçtiği tahmin ediliyor. Bunun dışında ABD'nin Suriye'de 20'yi aşkın askeri üssü bulunuyor.