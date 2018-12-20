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Trump: Mattis şubatta emekli olacak

ABD Başkanı , Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını açıkladı.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 01:40 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 02:58
Trump: Mattis şubatta emekli olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Mattis'le ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Trump açıklamasında, "General Mattis, geçen 2 yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten sonra şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde özellikle yeni savaş ekipmanları alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı." ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelerin askeri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda Mattis'in kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, "Yeni Savunma Bakanı kısa süre içinde ilan edilecek. Yaptığı hizmetler için Jim'e çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Mattis'in bu durumdan rahatsız olduğu iddia ediliyordu.

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Trump: Mattis şubatta emekli olacak
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