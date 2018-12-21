Kızını vermemek için dehşet saçtı

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ABD'nin Güney Florida Üniversitesi'nde bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik üzerine yüksek lisans dersleri veren 48 yaşındaki Türk profesör Ayhan Ayteş, eski eşine vermek istemediği 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti. Aynı üniversitede eğitim görevlisi olan eşi Laurel Friedman ile ocakta boşanan Ayteş, hafta sonu için kızı Ela'yı yanına almıştı.Ancak Ayteş'in kızını annesine teslim etmemesi üzerine Friedman, kızının eve dönmediğini ve kendisinden haber alamadığını yetkililere bildirdi. Ayteş'in evine giden güvenlik güçleri, küçük kız ve profesörün cansız bedenleriyle karşılaştı. Baba ve kızının ölüm şekli hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Ayteş'in kızını eski eşine geri vermek istemediği için böyle bir vahşeti gerçekleştirdiği belirtildi. Haberlerde ayrıca, Ayteş'in kızını Türkiye'ye götürmek istediği ancak eski eşinin bunu reddettiği de kaydedildi. Olay üzerine açıklama yapan Fiedman ailesi ise "Sevgili Ela'mızı kaybettik. Bu noktada birlikte yas tutmamız için zamana ihtiyacımız var ve gizlilik istiyoruz" ifadesinde bulundu. Aynı üniversitede çalışırken tanışan çift 2012'de evlenmişti.