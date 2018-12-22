Pentagon’da Suriye depremi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının yankıları sürüyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, şubat sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağı açıklandı. ABD basını, Mattis'in sürpriz istifasının arkasında Trump'ın Suriye'den çekilme kararının olduğunu yazdı. Haberlere göre Trump ile Mattis arasındaki anlaşmazlıklar, Rusya ve Çin politikaları konusunda da artmıştı. Mattis istifa mektubunda "Görüşleri sizinkine daha yakın biriyle çalışma hakkınız var" dedi.

Trump'ın Suriye kararı, terör örgütü YPG'ye verdiği destekle bilinen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'i de şoka uğrattı. Votel'in ABD'li gazetecilere "Karnıma yumruk yemiş gibi hissediyorum" dediği öğrenildi.





Joseph Votel



ABD'li birçok gazeteci tweet'lerinde çekilme kararının Başkan Erdoğan'ın başarısı olduğunu belirtti. Fox News muhabiri Jennifer Griffin, paylaşımında, görüştüğü üst düzey bir Pentagon yetkilisinin kendisine "Başkan Trump, Erdoğan cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinde 'Türk ordusu Suriye'de PKK'nın peşine düşecek, ABD askerlerini yolumuza çıkmamaları konusunda uyarıyorum' dedikten sonra geri çekilme kararını aldı" dediğini yazdı.



PENTAGON'A SUÇLAMA

ABD Başkanı Trump, emekli General Anthony Tata'nın Suriye kararına ilişkin yorumunu Twitter'dan paylaştı. Buna göre Trump'a destek veren Tata, "Kararı protesto eden dahiler, aynı zamanda DEAŞ hakkındaki istihbaratı tahrip eden ve güçlenmesine izin verenlerdir" dedi.







RUSYA TEMKİNLİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin kararının arkasında çok sayıda soru işareti bulunduğunu belirterek, "Ancak bir ülkede yasa dışı bulunan askerlerin çekilmesi kararı doğru yönde atılmış bir adımdır" dedi. Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının düşürüleceğine ilişkin iddiaları da değerlendiren Lavrov, "Sahada gerçekten olanlara bakmak gerekiyor" dedi.



AFGANİSTAN'DAN DA ASKERLERİNİ ÇEKİYOR

Trump'ın, Suriye'nin ardından Afganistan'dan da 7 binden fazla ABD askerini çekeceği iddia edildi. Amerikan medyasındaki haberlerde, Trump'ın, Afganistan'daki ABD askerlerinin yaklaşık yarısını çekeceği ileri sürüldü. ABD'nin şu anda Afganistan'da 14 binden fazla askeri bulunuyor.

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