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’nin çekilme kararı sonrası bir istifa daha

Giriş Tarihi: 23.12.2018
ABD’nin çekilme kararı sonrası bir istifa daha
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa ettiği bildirildi. McGurk'ün, kısa süre önce bakanlıkta yapılan bir toplantıda, "Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını" söylediği ifade edilirken, Özel Temsilcinin, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle istifa mektubunu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği kaydedildi. İstifa mektubunda, DEAŞ'ın bölgede hala aktif olduğunu ve terör örgütünün henüz tam olarak yenilmediğini ileri süren McGurk, çekilme kararının örgüte tekrar yayılması için alan sağlayabileceğini savundu. Trump'ı Suriye'den çekilme kararından vazgeçirmeye uğraşan Savunma Bakanı Jim Mattis de geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.
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ABD’nin çekilme kararı sonrası bir istifa daha
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