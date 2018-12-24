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'un yanıt veremediği '/' sorusu

ABD'nin Suriye'den çekileceğinin açıklanmasının ardından, tüm gözler /'ye verilen silahlara çevrildi. , terör örgütü /PKK'ya verilen silahların geri alınması konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 15:39
Pentagon'un yanıt veremediği 'PKK/PYD' sorusu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, AA muhabirinin, Suriye'de YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınıp alınmayacağına yönelik sorusuna yazılı bir açıklama yaptı.

"HER ZAMAN AÇIK OLDUK"

Açıklamasında, SDF'in (YPG/PKK) bölgede DEAŞ'a karşı etkili bir ortak olduğunu ileri süren Robertson, "SDF'ye verilen silahların sınırlı, görevlere özel olacağı ve DEAŞ'ı yenilgiye uğratma hedefine ulaşmak için kademeli olarak sağlanacağı konusunda her zaman açık olduk." ifadelerini kullandı.

NET CEVAP YOK

Kendisine ikinci kez yöneltilen soruya da net bir cevap vermekten kaçınarak Pentagon politikası gereği devam eden operasyonlar konusunda detay veremeyeceğini belirten Robertson, ABD birliklerinin güvenli ve bilinçli bir şekilde Suriye'den çıkarılması konusuna odaklandıklarını ifade etti.

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Pentagon'un yanıt veremediği 'PKK/PYD' sorusu
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