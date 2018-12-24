Trump'tan 'Başka ülkelerle ittifak yapmıyor' eleştirilerine yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, "başka ülkelerle ittifak yapmadığı" yönündeki eleştirileri cevapladı.

Trump, "Beni başka ülkelerle ittifak yapmayı sevmemekle ya da bu durumdan hoşlanmamakla suçlayan Senatörler, onlar yanlış, yapıyorum. Hoşlanmadığım durum aynı ülkelerin hem askeri koruma hem de ticari olarak ABD dostluğunu suistimal etmesidir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok yerinde çok zengin ülkelerin ordularını ekonomik olarak desteklediklerini belirterek, "Bu ülkeler ise ABD'yi, vergi ödeyen halkımızı ticari olarak suistimal ediyor. (Savunma Bakanı Jim Mattis) General Mattis bu sorunu göremedi. Ben ise gördüm ve sorunu çözdüm." açıklamasını yaptı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.