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'de 3 binden fazla hastaya veya hepatit bulaşmış olabilir

'de eyaletinde bir cerrahi merkezinde 3 binden fazla hastanın , hepatit B ve C virüsüne maruz kalmış olabilecekleri bildirildi.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:35
ABD'de 3 binden fazla hastaya HIV veya hepatit bulaşmış olabilir

New Jersey Sağlık Departmanı yetkilileri, Saddle Brook bölgesindeki merkezde Ocak - 7 Eylül tarihleri arasında tedavi gören 3 binden fazla kişiye HIV, hepatit B ve C virüsü bulaşmış olabileceğini açıkladı.

Açıklamada, merkezde yapılan teftişte, çalışanların sterilizasyon prosedürlerine tam anlamıyla uymadığının ve tıbbi cihazların düzgün bir şekilde temizlenmediğinin ortaya çıkması üzerine hastaların kan yoluyla bulaşan virüslere maruz kalmış olabileceği uyarısının yapıldığı belirtildi.

Cerrahi merkezin yöneticisi Betty McCabe, bu tarih aralığında tedavi gören 3 bin 778 hastanın test yaptırmaları gerektiğini ve merkezin testlerin maliyetini karşılamaya hazır olduğunu kaydetti.

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ABD'de 3 binden fazla hastaya HIV veya hepatit bulaşmış olabilir
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