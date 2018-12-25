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'ın 7 yaşındaki çocuğa yönelttiği soru tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald ve eşi ülke genelinde çocukların sorularını yanıtladı. Bu anlara ait bir videoda Trump'ın 7 yaşındaki bir çocuk ile diyaloğu tartışma yarattı. sosyal medyada görüntüleri paylaşanlar Trump'ın sorusunun çocukta travma etkisi yarattığı esprileri yaptı.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 14:40
Trump'ın 7 yaşındaki çocuğa yönelttiği soru tartışma yarattı

'ın yedi yaşındaki bir çocukla Noel Baba hakkında yaptığı sohbet ise sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı.

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Trump'ın 7 yaşındaki çocuğa yönelttiği soru tartışma yarattı
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