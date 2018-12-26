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’de virüs paniği

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018
ABD’de virüs paniği
ABD'de New Jersey eyaletinde bir cerrahi merkezinde 3 binden fazla hastanın HIV, hepatit B ve C virüsüne maruz kalmış olabilecekleri bildirildi. New Jersey Sağlık Departmanı yetkilileri, Saddle Brook bölgesindeki merkezde Ocak-Eylül arasında tedavi gören 3 binden fazla kişiye HIV, hepatit B ve C virüsü bulaşmış olabileceğini açıkladı. Açıklamada, merkezde yapılan teftişte, çalışanların sterilizasyon prosedürlerine tam anlamıyla uymadığının ve tıbbi cihazların düzgün bir şekilde temizlenmediğinin ortaya çıkması üzerine hastaların kan yoluyla bulaşan virüslere maruz kalmış olabileceği uyarısının yapıldığı belirtildi. Cerrahi merkezin yöneticisi Betty McCabe, bu tarih aralığında tedavi gören 3 bin 778 hastanın test yaptırmaları gerektiğini ve merkezin testlerin maliyetini karşılamaya hazır olduğunu kaydetti.
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ABD’de virüs paniği
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