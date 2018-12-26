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sınırında duvar inşa edilmeden, hükümet açılmayacak”

Başkanı , sınırına yapılması planlanan duvar inşaatı için fon talepleri yerine gelene kadar federal hükümetin kapalı kalacağını söyledi.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:58
“Meksika sınırında duvar inşa edilmeden, hükümet açılmayacak”

ABD'de Başkan Donald Trump'ın sınır duvarı için fon talebi siyasi bir çıkmaz oluşturdu.

Trump, Washington'da ABD askerleri ile düzenlenen Noel etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümetin ne zaman açılacağı konusunda size bir şey söyleyemem. Size duvar yapılana kadar hükümetin tekrar açılmayacağını söyleyebilirim. Bu, duvar ülkeye sokulan, uyuşturucuların önündeki en büyük engeldir. Eğer o anlayışa sahip değilseniz o zaman kısmen kapanan hükümeti açmayacağız" dedi.

ABD-Meksika sınırına güvenlik duvarı inşa etmek Donald Trump'ın, seçimlerdeki kampanya vaatleri arasında yer alıyordu. Ancak Demokratlar duvara şiddetle karşı çıkıyor.

Temsilciler Meclisi'nde, duvar için ayrılan 5 milyar dolarlık bütçe tasarısı Senato'da kabule edilmemişti.

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“Meksika sınırında duvar inşa edilmeden, hükümet açılmayacak”
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