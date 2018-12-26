‘Trump, Erdoğan’la buluşmaya açık’

BUGÜN NELER OLDU

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu fakat henüz planlanmış bir tarih bulunmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Türkiye'ye davet ettiğini belirtmiş, Trump'ın da bu davete sıcak bakarak 2019 yılı içerisinde mutlaka Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade ettiğini açıklamıştı. İki lider, en son Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşmüştü.