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'da polise suikast düzenleyip o anları kaydettiler

’nın Almoloya de Alquisiras şehrinde çetesi üyesi oldukları düşünülen silahlı saldırganlar, içinde 5 polisin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tutup, o anları kaydetti. 4 polisin hayatını kaydettiği saldırının görüntüler ise basın kurumlarınca yayınlandı.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 12:06
Meksika'da polise suikast düzenleyip o anları kaydettiler

Meksika'nın Almoloya de Alquisiras şehrinde uyuşturucu çetesi üyesi oldukları düşünülen silahlı saldırganlar, içinde 5 polisin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tutup, o anları kaydetti. 4 polisin hayatını kaydettiği saldırının görüntüler ise basın kurumlarınca yayınlandı.

Geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştiği belirtilen görüntüler basın organlarında yayınlandı. Silahlı saldırganların çektiği görüntülerde, saldırganların yol kenarında bir tepede pusuya hazırlandığı ve polis ekiplerinin yoldan geçtiği sırada polis ekiplerine ateş açtığı anlar görülüyor. Ayrıca, polis memurlarından birinin de saldırı sırasında arabadan çıkıp, kaçtığı görülüyor.

Olay sonrası polisin yaptığı açıklamada, 4 polis memurunun öldüğü, bir polisin ise hayatta kaldığı ve silahlı saldırganlardan da birinin gözaltına alındığı belirtildi.

Meksika polisi, saldırganların 'La Familia Michoacana' adlı uyuşturucu çetesi mensupları olduğundan şüpheleniyor. Polis, bu arada saldırıya dair görüntüyü medyaya sızdıran kişi veya kişileri de arıyor.

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Meksika'da polise suikast düzenleyip o anları kaydettiler
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