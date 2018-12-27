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'tan ziyaretinde önemli mesajlar!

Donald 'ın sürpriz ziyareti dünya medyasında son dakika olarak duyuruldu. Beklenmedik ziyaretinde önemli mesajlar veren Trump'ın bu ziyaretinde uzun süredir aralarında kavga olduğu söylenen eşi Melenia ile katılması ise yine en çok konuşulan konular arasında yer aldı. öİşte o ziyarette dikkat çeken anlar...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 10:51
Trump'tan Irak ziyaretinde önemli mesajlar!

ABD Başkanı , sürpriz bir ziyaretle 'ın batısındaki Enbar Vilayeti'nde yer alan Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etti. Sürpriz ziyarete Trump'ın eşi First Lady Melania Trump da eşlik etti.

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Trump'tan Irak ziyaretinde önemli mesajlar!
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