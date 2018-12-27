Trump'tan Irak ziyaretinde önemli mesajlar!

Donald Trump'ın sürpriz Irak ziyareti dünya medyasında son dakika olarak duyuruldu. Beklenmedik ziyaretinde önemli mesajlar veren Trump'ın bu ziyaretinde uzun süredir aralarında kavga olduğu söylenen eşi Melenia ile katılması ise yine en çok konuşulan konular arasında yer aldı. öİşte o ziyarette dikkat çeken anlar...
Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:20Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 10:51
ABD Başkanı Trump, sürpriz bir ziyaretle Irak'ın batısındaki Enbar Vilayeti'nde yer alan Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etti. Sürpriz ziyarete Trump'ın eşi First Lady Melania Trump da eşlik etti.