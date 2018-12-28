ABD Başkanı Donald Trump: "Ya duvarı inşa edeceğiz ya da sınırı kapatacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Meksika Duvarı ödeneğine dair yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Ya duvarı inşa edeceğiz ya da sınırı kapatacağız" tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Duvarı ödeneğine dair yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin tehditler savuran Trump, Demokratların duvarı bitirmek için ödenek ayırmayı kabul etmedikleri ve göçmen yasalarını değiştirmedikleri takdirde güney sınırını tamamen kapatmak zorunda kalacağını söyledi. Donald Trump "Ya duvarı inşa edeceğiz ya da sınırı kapatacağız" ifadeleriyle kararlığını dile getirirken göçmenlerin geldiği ülkelere yönelik yardımların da kesileceğini söyledi. Trump, "Honduras, Guatemala ve El Salvador ABD için hiçbir şey yapmıyor ama bizim paramızı alıyor. Konu Honduras'ta yeni bir göçmen karavanının oluşması ancak onlar bunun için hiçbir şey yapmıyor. Bu 3 ülkeye yapılan yardımları keseceğiz" ifadelerini kullandı.



"NAFTA ÖNCESİ SÜRECE GERİ DÖNELİM"

Meksika ile yapılan ticaretlere de değinen Donald Trump, ABD'nin ABD, Kanada ve Meksika arasındaki ticareti düzenleyen NAFTA Anlaşması kapsamında Meksika ile yaptığı ticarette çok fazla para harcadığını ifade ederek, "Sınırı kar amaçlı bir operasyon olarak kapatmayı göz önünde bulunduruyorum" şeklinde açıklama yaptı. Trump, "Daha önce birçok şirketimiz aptalca bir şekilde Meksika'ya gönderildi. NAFTA öncesi sürece geri dönelim ve otomobil endüstrimizi geri alalım" dedi.

